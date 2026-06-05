AIXTRON Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 05.06.2026

Die AIXTRON Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,42 % auf 54,48€. Damit verliert die Aktie -3,12 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 54,48€, mit einem Minus von -5,42 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +91,13 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um -9,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +232,19 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,72 % 1 Monat +19,17 % 3 Monate +91,13 % 1 Jahr +353,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aixtron-Aktie: Die jüngste Aufwärtsbewegung wird diskutiert, doch einige sehen eine gesunde Korrektur um 40 €. Treiber sind STMicro als Kunde sowie positive Kurszielsignale von BoFA und JPMorgan; zugleich wird über Turbo-Puts und die steigende Volatilität diskutiert. Langfristinvestoren bleiben optimistisch, aber vorsichtig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,17 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bei schwachen Vorgaben aus Asien hat der Dax am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Die KI-Rally an den Börsen wird zunehmend ausgebremst. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 0,24 Prozent auf 24.886 Punkte. Die runde 25.000-Zähler-Marke, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,82 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,37 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.