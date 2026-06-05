SUESS MicroTec - Aktie stürzt rapide ab - 05.06.2026

Mit einer Performance von -6,62 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,62 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +66,28 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +1,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,25 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +140,16 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,08 % 1 Monat +22,25 % 3 Monate +66,28 % 1 Jahr +143,52 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,82 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,37 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -4,01 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.