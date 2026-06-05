SK hynix Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -11,83 % - 05.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Sie fällt um -11,83 % auf 1.155,00€. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,73 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.155,00€, mit einem Minus von -11,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SK hynix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +110,66 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SK hynix +136,27 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,17 % 1 Monat +43,45 % 3 Monate +110,66 % 1 Jahr +136,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:31 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SK hynix' Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Risiken. Kernpunkte: Hohe Margen (ca. 70%) versus Befürchtungen über Überkapazitäten und zyklische Nachfrage; das KGV wird kritisch gesehen. Sicherheitsvorfall/Brand erhöhen Betriebs- und Lieferkettenrisiken sowie Regulierung. KI/NVIDIA-Kooperationen stützen Wachstum, bleiben aber zyklisch.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 819,88 Mrd. € wert.

Broadcom reißt den KI-Trade nach unten: Samsung, SK Hynix und weitere Chipwerte geben nach. Anleger fragen sich nun: Handelte es sich lediglich um eine Korrektur – oder ist der ganze Hype am Ende?

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So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,00 %. Western Digital notiert im Minus, mit -2,14 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -7,27 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.