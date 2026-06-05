Almonty Industries Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 05.06.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Almonty Industries Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,41 % hinzunehmen.

Die Almonty Industries Aktie ist bisher um -9,15 % auf 16,180€ gefallen. Das sind -1,630 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,37 %, geht es heute bei der Almonty Industries Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um -8,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Almonty Industries +107,00 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,58 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate -4,41 % 1 Jahr +256,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:32 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vorwiegend um Almonty und die oversubscribed US$700 Mio Convertible Senior Notes-Emission (Laufzeit 2031, Zinssatz 2,25%, erste Umwandlung ca. 27,40 US-Dollar je Aktie, Cap bei ca. 41,36 US-Dollar). Diskussionsthemen: Auswirkungen auf Bewertung und Kurs durch potenzielle Verwässerung, Verwendung der Mittel zur Refinanzierung, Working Capital und Sangdong-Mine, sowie potenziell positives, aber kurzfristig volatiles Kursmomentum.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 284 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,59 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Almonty Industries Inc. (“Almonty” or the “Company”) (Nasdaq: ALM) (TSX: AII) (ASX: AII) (Frankfurt: ALI1) today announced the pricing of its oversubscribed offering of US$700,000,000 aggregate principal amount of 2.25% convertible senior notes due …

Die USA haben im Nahen Osten Tomahawk-Marschflugkörper in einem Tempo verfeuert, das selbst Pentagon-Planer nervös gemacht haben dürfte. In jeder dieser Raketen steckt Wolfram. Das ist ein kritischer Rohstoff, den China zu über 80 % kontrolliert. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,10 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.