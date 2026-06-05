ITM Power Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 05.06.2026

Die ITM Power Aktie notiert aktuell bei 1,8440€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,87 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1150 € entspricht. Der Kursrückgang der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,87 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ITM Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +165,31 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -26,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ITM Power +171,02 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,49 % 1 Monat +6,67 % 3 Monate +165,31 % 1 Jahr +128,07 %

Informationen zur ITM Power Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,86 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,00 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -1,47 %.

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.