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Lululemon Athletica Aktie bricht ein -11,90 % - 05.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Lululemon Athletica Aktie bisher Verluste von -11,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lululemon Athletica Aktie.
Lululemon Athletica ist ein Premium-Sportbekleidungsanbieter mit Fokus auf Yoga-, Lauf- und Athleisure-Wear. Kernprodukte sind Leggings, Sport-BHs, Oberteile und Accessoires, ergänzt durch Community-Events. Starke Marke, hohe Margen, Direktvertrieb (eigene Stores, Online). Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Athleta, Under Armour. USP: Qualitätsanspruch, Passform, Community-Branding im Premiumsegment.
Lululemon Athletica aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Lululemon Athletica Aktie. Mit einer Performance von -11,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Lululemon Athletica Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,90 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Lululemon Athletica insgesamt ein Minus von -36,26 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -16,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lululemon Athletica auf -46,99 %.
Lululemon Athletica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,19 %
|1 Monat
|-15,14 %
|3 Monate
|-36,26 %
|1 Jahr
|-67,87 %
Informationen zur Lululemon Athletica Aktie
Es gibt 109 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,37 Mrd. € wert.
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Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.