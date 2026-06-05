Lululemon Athletica Aktie bricht ein -11,90 % - 05.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Lululemon Athletica Aktie. Mit einer Performance von -11,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Lululemon Athletica Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,90 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lululemon Athletica ist ein Premium-Sportbekleidungsanbieter mit Fokus auf Yoga-, Lauf- und Athleisure-Wear. Kernprodukte sind Leggings, Sport-BHs, Oberteile und Accessoires, ergänzt durch Community-Events. Starke Marke, hohe Margen, Direktvertrieb (eigene Stores, Online). Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Athleta, Under Armour. USP: Qualitätsanspruch, Passform, Community-Branding im Premiumsegment.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Lululemon Athletica insgesamt ein Minus von -36,26 % zu verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -16,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lululemon Athletica auf -46,99 %.

Lululemon Athletica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,19 % 1 Monat -15,14 % 3 Monate -36,26 % 1 Jahr -67,87 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Stand: 05.06.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 109 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,37 Mrd. € wert.

Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Aktionäre von Lululemon. Die Aktie des kanadischen Sportartikelherstellers bricht am Freitagmorgen zweistellig ein und fällt auf den tiefsten Stand seit Ende 2018. Innerhalb eines Jahres hat die Lululemon-Aktie damit zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt. Was steckt hinter der katastrophalen Performance des einst gehypten Sportartikelkonzerns und können Anleger hier […] The post Lululemon-Aktie -11%: Ist das jetzt die perfekte Value-Chance? first appeared on sharedeals.de.

Bei schwachen Vorgaben aus Asien dürfte der Dax seine Vortagesgewinne am Freitag wieder abgeben. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lululemon Athletica

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. PUMA notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -3,12 %. adidas legt um +1,86 % zu

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Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.