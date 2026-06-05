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    Besonders beachtet!

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    ams-OSRAM Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,22 % - 05.06.2026

    Am 05.06.2026 ist die ams-OSRAM Aktie, bisher, um -10,22 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ams-OSRAM Aktie.

    Besonders beachtet! - ams-OSRAM Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,22 % - 05.06.2026
    Foto: HANS KLAUS TECHT - picture alliance / APA / picturedesk.com

    ams-OSRAM ist ein globaler Marktführer in optischen Lösungen, spezialisiert auf Sensoren und LED-Technologie. Hauptkonkurrenten sind Texas Instruments und Samsung. Das Unternehmen besticht durch innovative Produkte und die Integration von Sensorik und Beleuchtung.

    ams-OSRAM Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.06.2026

    Mit einer Performance von -10,22 % musste die ams-OSRAM Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der ams-OSRAM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,200, mit einem Minus von -10,22 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ams-OSRAM-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +147,22 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ams-OSRAM Aktie damit um -9,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ams-OSRAM einen Anstieg von +164,60 %.

    ams-OSRAM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,59 %
    1 Monat +64,44 %
    3 Monate +147,22 %
    1 Jahr +148,32 %
    Stand: 05.06.2026, 10:33 Uhr

    Informationen zur ams-OSRAM Aktie

    Es gibt 100 Mio. ams-OSRAM Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Mrd. € wert.

    ams-OSRAM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26


    Im Mai `26 haben 7 Analysten die ams-OSRAM Aktie eingestuft.

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    Ob die ams-OSRAM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ams-OSRAM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ams-OSRAM

    -9,33 %
    -9,59 %
    +64,44 %
    +147,22 %
    +148,32 %
    -44,89 %
    -76,14 %
    -74,81 %
    -46,70 %
    ISIN:AT0000A3EPA4WKN:A40QVT
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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