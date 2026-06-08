BofA stuft hoch – UnitedHealth-Aktie vor neuer Rallye?

Die Bank of America stufte die Aktie des größten US-Krankenversicherers von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte zugleich das Kursziel von 420 auf 450 US-Dollar.

Die UnitedHealth Group könnte laut einer neuen Einschätzung der Bank of America vor einer weiteren Aufwärtsbewegung stehen. Die Analysten der Großbank gehen davon aus, dass sich der milliardenschwere Umbau des Gesundheitskonzerns zunehmend in den Geschäftszahlen niederschlägt – und damit auch den Aktienkurs deutlich antreiben dürfte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Die eingehenden Daten machen es zunehmend schwieriger zu glauben, dass das starke erste Quartal lediglich auf eine schwache Grippesaison oder geringere wetterbedingte Belastungen zurückzuführen war", schrieb Analyst Kevin Fischbeck in einer Mitteilung. "Wir bleiben kurzfristig optimistischer, da die Ertragskraft von UnitedHealth deutlich über der aktuellen Prognose für 2026 liegt."

Strategischer Umbau zeigt Wirkung

UnitedHealth hatte in den vergangenen Quartalen eine umfassende strategische Neuausrichtung eingeleitet, um die Profitabilität zu verbessern und das Wachstum langfristig effizienter zu gestalten. Dazu gehörten unter anderem die Reduzierung bestimmter Versicherungsmitgliedschaften, der Verkauf des britischen Geschäftsbereichs der technologiegetriebenen Gesundheitsplattform Optum sowie verstärkte Investitionen in künstliche Intelligenz und datenbasierte Gesundheitslösungen.

Die Aktie des Konzerns legte in den vergangenen zwölf Monaten um nahezu 26 Prozent zu und entwickelte sich damit deutlich stärker als viele Wettbewerber im Gesundheitssektor.

Nach Einschätzung der Bank of America könnte der Markt das tatsächliche Gewinnpotenzial des Unternehmens jedoch weiterhin unterschätzen. So liege die aktuelle Ertragskraft bereits rund 50 Prozent über dem ursprünglich kommunizierten Ausblick für 2026.

Margenziele könnten Gewinne kräftig antreiben

Besonders im Fokus der Analysten steht die Entwicklung der operativen Margen. UnitedHealth hatte angekündigt, bis spätestens 2028 in allen Geschäftsbereichen mindestens das untere Ende der angestrebten Margenspannen erreichen zu wollen. Sollte dies gelingen, könnte der Gewinn je Aktie auf mehr als 26 US-Dollar steigen.

Das würde laut Bank of America zwischen fünf und zehn Prozent über den aktuellen Markterwartungen liegen.

Wall Street bleibt überwiegend optimistisch

Die positive Einschätzung der Bank of America deckt sich weitgehend mit dem Konsens an der Wall Street. Von insgesamt 30 Analysten, die die Aktie aktuell beobachten, empfehlen laut Daten von LSEG insgesamt 23 Experten die Papiere zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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