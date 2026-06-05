Tote nach russischem Angriff nahe Kiew
Für Sie zusammengefasst
- Russischer Drohnenangriff in Kreis Browary bei Kiew
- Mindestens vier Tote, sieben Verletzte gemeldet
- Lebensmittelbetrieb angegriffen, Brand und Trümmer
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BROWARY (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff sind im Kreis Browary nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens vier Menschen getötet worden. Sieben weitere seien verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region Kiew, Mykola Kalaschnyk, bei Telegram. Russland habe ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie attackiert. Bei den Opfern handelt es sich demnach um Mitarbeiter. Teile des Gebäudes seien zerstört, es sei zu einem Brand gekommen, schrieb er. Unter den Trümmern könnten sich noch zwei weitere Menschen befinden.
Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./ksr/DP/stk
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