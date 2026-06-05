Aumann kündigt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 16,50 € an
Die Aumann AG startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm, um den Unternehmenswert je Aktie zu steigern und von einer als deutlich zu niedrig bewerteten Börsenkurslage zu profitieren.
Foto: adobe.stock.com
- Aumann AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot (Insiderinformation veröffentlicht am 05.06.2026).
- Bis zu 1.291.704 eigene Aktien sollen zurückgekauft werden (ca. 10 % des Grundkapitals).
- Angebotspreis: 16,50 € je Stückaktie.
- Annahmefrist: 12. Juni 2026 bis 03. Juli 2026.
- Ziel: Erhöhung des Wert je Aktie wegen substanzieller Unterbewertung; Unternehmen bleibt kapitalstark und behält Mittel für Wachstum und Zukäufe.
- Weitere Details werden auf www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf und im Bundesanzeiger veröffentlicht; mitteilende Person: CFO Jan‑Henrik Pollitt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 14.08.2026.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,03 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,050EUR das entspricht einem Minus von -2,27 % seit der Veröffentlichung.
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