DEWB: Bald gibt es wichtige News

Der Geschäftsbericht für die Periode steht noch aus, das ist aber vor allem auf eine sehr dynamische Phase der größten Beteiligung LAIQON zurückzuführen. Die musste selbst ihren Jahresbericht verschieben, da zuvor Ende des ersten und Anfang des zweiten Quartals noch mehrere Kapitalmaßnahmen durchgeführt wurden. Das konnte aber erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Aktie von DEWB zeigte sich zuletzt weitgehend impulslos, und das liegt auch an der Nachrichtenarmut. Seit Anfang des Jahres gibt es keine Pressemeldung, und auch die damalige war nicht erfreulich, denn sie betraf eine außerplanmäßige Wertberichtigung auf die Beteiligung aifinyo, die das Jahresergebnis 2025 belastet. Das wird der Meldung zufolge zu einem Jahresfehlbetrag von 5,4 Mio. Euro führen.

Das findet auch im DEWB-Geschäftsbericht Berücksichtigung, der nun für den 25. Juni terminiert ist. Darin dürfte es auch ein Update zu Entwicklung der großen DEWB-Beteiligung Stableton geben. Die Entwicklung ist hier besonders spannend, da über die Plattform der Gesellschaft u.a. auch vorbörsliche Beteiligungen an großen US-Tech-Konzernen möglich sind. Und die starke Performance der Nasdaq sowie die anstehenden großen Börsengänge aus dem Sektor könnten das Geschäft beflügelt haben.

Noch wichtiger ist aber die Entwicklung von LAIQON, und auch bei dem bereits börsennotierten Asset-Manager geht es voran. Im laufenden Jahr soll der Umsatz erneut stark wachsen und dann auch das EBITDA deutlich positiv ausfallen. An der Börse wurde das mit deutlichen Kursaufschlägen belohnt, jetzt könnte die Aktie die Bodenbildung beenden und einen neuen Aufwärtstrend etablieren.

Insgesamt sind das auch für die DEWB-Aktie interessante Perspektiven, die aktuell im Kurs noch keine Berücksichtigung finden. Aber das kann sich mit den anstehenden News durchaus ändern (aktien-globlal.de, erstellt 05.06.26, 10:49 Uhr, veröffentlicht 05.06.26, 10:52 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).