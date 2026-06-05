PAPmusic kündigt neuen Song „BREAKING PAPnews" an, der das Universum der Marke durch Mode, Musik und surrealen Pop weiter ausbaut

MAILAND, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. Juni präsentiert die Künstlerin und Regisseurin LeiKiè „BREAKING PAPnews", die neue Dance-Pop-Single, die das medienübergreifende Universum PAPmusic – Animation for Fashion erweitert.

PAPmusic wurde von der Künstlerin und Regisseurin LeiKiè ins Leben gerufen und setzt seine internationale Entwicklung durch Animation, Popkultur und visuelles Storytelling fort

Entdecken Sie das offizielle „BREAKING PAPnews"-Musikvideo und die wachsende PAPworld

Ursprünglich als unkonventioneller Animationsfilm konzipiert, der Mode, Musik, Design, Popkultur und italienisches künstlerisches Erbe miteinander verbindet, hat sich PAPmusic – Animation for Fashion nach und nach zu einem unabhängigen italienischen Entertainment-Projekt mit einer unverwechselbaren visuellen Identität und einem eigenen Erzählstil entwickelt.

Es spielt in Mailand, Rom, Venedig und Pompeji und hat ein farbenfrohes und surreales visuelles Universum geschaffen, das romantische Komödie, Musik, Modekultur und Pop-Humor zu einer Formel mit hohem Wiedererkennungswert verbindet.

Nach mehr als 50 internationalen Anerkennungen, einschließlich Preisen und offiziellen Auswahlen, einer langjährigen PAPtour durch italienische Kinos und dem Wachstum einer immer aktiveren Community setzt PAPmusic nun seine Entwicklung fort, indem es offiziell die Türen zur „PAPworld" öffnet, einem kreativen Ökosystem, in dem Kino, Musik, Animation, Lifestyle, Mode und Popkultur miteinander verschmelzen.

Und genau hier tritt „BREAKING PAPnews" auf den Plan. ,BREAKING PAPnews' ist nicht nur ein Lied. Es ist das erste Signal aus einem viel größeren Universum, das noch darauf wartet, entdeckt zu werden."

– LeiKiè

LeiKiès neuer Track präsentiert sich nicht als einfacher Song, sondern als erstes Signal eines breiteren medienübergreifenden Universums.

Die Single basiert auf einer energiegeladenen elektronischen Dance-Pop-Ästhetik, die Fernsehsprache, Social-Media-Kultur und von Cartoons inspirierte Bilder zu einem bewusst ironischen, hypnotischen und sofort wiedererkennbaren klanglichen und visuellen Erlebnis vermischt.

Im Laufe des Videos verwandelt sich LeiKiè kontinuierlich in verschiedene Pop-Identitäten und charakteristische Looks, die nach und nach Teil der PAPworld-Symbolik geworden sind.

Vor allem aber lüftet „BREAKING PAPnews" endlich das Geheimnis, das das italienische Publikum schon seit Monaten fasziniert.

Das mysteriöse „PAPnews", das in den sozialen Medien angekündigt wurde, bezog sich nicht auf die Veröffentlichung von PAPmusic 2, wie viele Fans vermutet hatten, sondern auf etwas namens PAPgame.

Das Projekt stellt das sogenannte „PAPgame" vor und weckt damit weiterhin Neugier auf das wachsende PAPworld-Erlebnis. Während einige der Bilder an ein Gesellschafts- oder Kartenspiel erinnern, bleibt die genaue Natur des Projekts vorerst geheim.

Informationen zu LeiKiè

Die Creatorin LeiKiè ist eine transformative Künstlerin, Regisseurin und Singer-Songwriterin, die transmediale Kreativität und Pop-Identität zu ihrem unverwechselbaren Markenzeichen gemacht hat. Sie baut weiterhin ein eigenständiges und wiedererkennbares narratives Universum auf, in dem Musik, Animation, Mode und surreale Pop-Ästhetik ständig miteinander interagieren.

Informationen zu PAPmusic

PAPmusic – Animation for Fashion ist ein unabhängiges italienisches, medienübergreifendes Entertainment-Projekt, ins Leben gerufen von der Künstlerin und Regisseurin LeiKiè und produziert von Not Just Music S.r.l.. Es verbindet Animation, Musik, Mode, Popkultur und visuelles Geschichtenerzählen zu einem farbenfrohen und surrealen Universum, bekannt als PAPworld.

Eine neue Phase der PAPworld hat offiziell begonnen.

Weitere PAPnews in Kürze.

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Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989840/LeiKie.jpg

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