Tesla vor neuem Kursschub? Analysten sehen gewaltiges Potenzial

Die US-Großbank JPMorgan blickt deutlich optimistischer auf Tesla. Die Analysten stuften die Aktie von "Underweight" auf "Neutral" hoch. Ausschlaggebend sind dabei nicht die kurzfristigen Geschäftszahlen, sondern die langfristigen Chancen in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik, wie Reuters berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach Einschätzung der Analysten verliert das klassische Elektroautogeschäft zunehmend an Bedeutung für die Bewertung des Unternehmens. Stattdessen konzentrieren sich Investoren auf künftige Geschäftsfelder wie Robotaxis, humanoide Roboter, KI-Chips und Softwaredienste.

Die von Rajat Gupta geführten JPMorgan-Analysten sehen vor allem einen entscheidenden Vorteil. Tesla verfüge über eine außergewöhnlich starke Verzahnung von Hard- und Software. "Wir sind der Meinung, dass dieser Aspekt noch immer etwas unterschätzt und missverstanden wird, obwohl er einen erheblichen Startvorteil mit sich bringt", erklärte das Analystenteam.

Kursziel mehr als verdreifacht

Die optimistischere Einschätzung spiegelt sich auch im neuen Kursziel wider. JPMorgan erhöhte das Ziel für die Tesla-Aktie von 145 auf 475 US-Dollar. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 411,89 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

Gleichzeitig rechnen die Analysten mit einem deutlichen Gewinnsprung in den kommenden Jahren. Der Gewinn je Aktie könnte nach ihrer Einschätzung ab 2028 deutlich an Dynamik gewinnen und bis 2030 auf rund 7,50 US-Dollar steigen. Für 2026 erwartet JPMorgan etwa 1,95 US-Dollar je Aktie. Im ersten Quartal 2026 hatte Tesla einen bereinigten Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Umsatz soll sich bis 2030 mehr als verdoppeln

Auch beim Umsatz sehen die Experten erhebliches Potenzial. Nach Schätzungen von JPMorgan könnte Tesla seine Erlöse von rund 95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 203 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigern.

Fast die Hälfte dieses Wachstums soll aus Dienstleistungen sowie neuen Geschäftsbereichen rund um autonome Technologien und Robotik stammen.

Marktpotenzial von fast 4 Billionen US-Dollar

Gupta bewertet Tesla inzwischen als Unternehmen, das in fünf miteinander verbundenen Märkten aktiv ist: Automobilindustrie, Energiespeicherung, Robotaxis, humanoide Roboter und Infrastruktur-Lizenzierung. Das gesamte adressierbare Marktvolumen dieser Bereiche könnte laut JPMorgan bis 2035 rund 3,9 Billionen US-Dollar erreichen.

Risiken bleiben bestehen

Trotz des optimistischen Ausblicks verweist die Bank auf erhebliche Risiken. Herausforderungen sieht JPMorgan insbesondere bei behördlichen Genehmigungen, Sicherheitsnachweisen und der Skalierung neuer Technologien.

Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 24 Analysten die Tesla-Aktie zum Kauf. 23 Experten raten zum Halten. 7 Analysten sprechen weiterhin eine Verkaufsempfehlung oder eine noch negativere Bewertung aus.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 359,4EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 378,11 $ , was einem Rückgang von -9,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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