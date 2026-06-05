Robotaxis, Roboter und KI
Tesla vor neuem Kursschub? Analysten sehen gewaltiges Potenzial
JPMorgan stuft Tesla hoch und setzt auf Robotaxis, humanoide Roboter und KI. Die Analysten sehen enormes Wachstumspotenzial bis 2030.
- JPMorgan favorisiert Tesla für Robotaxis und KI
- Umsatz soll bis 2030 auf rund 203 Milliarden steigen
- Marktpotenzial bis 2035 rund 3,9 Billionen US-Dollar
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Die US-Großbank JPMorgan blickt deutlich optimistischer auf Tesla. Die Analysten stuften die Aktie von "Underweight" auf "Neutral" hoch. Ausschlaggebend sind dabei nicht die kurzfristigen Geschäftszahlen, sondern die langfristigen Chancen in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik, wie Reuters berichtet.
Neue Wachstumstreiber rücken in den Fokus
Nach Einschätzung der Analysten verliert das klassische Elektroautogeschäft zunehmend an Bedeutung für die Bewertung des Unternehmens. Stattdessen konzentrieren sich Investoren auf künftige Geschäftsfelder wie Robotaxis, humanoide Roboter, KI-Chips und Softwaredienste.
Die von Rajat Gupta geführten JPMorgan-Analysten sehen vor allem einen entscheidenden Vorteil. Tesla verfüge über eine außergewöhnlich starke Verzahnung von Hard- und Software. "Wir sind der Meinung, dass dieser Aspekt noch immer etwas unterschätzt und missverstanden wird, obwohl er einen erheblichen Startvorteil mit sich bringt", erklärte das Analystenteam.
Kursziel mehr als verdreifacht
Die optimistischere Einschätzung spiegelt sich auch im neuen Kursziel wider. JPMorgan erhöhte das Ziel für die Tesla-Aktie von 145 auf 475 US-Dollar. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 411,89 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.
Gleichzeitig rechnen die Analysten mit einem deutlichen Gewinnsprung in den kommenden Jahren. Der Gewinn je Aktie könnte nach ihrer Einschätzung ab 2028 deutlich an Dynamik gewinnen und bis 2030 auf rund 7,50 US-Dollar steigen. Für 2026 erwartet JPMorgan etwa 1,95 US-Dollar je Aktie. Im ersten Quartal 2026 hatte Tesla einen bereinigten Gewinn von 0,41 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.
Umsatz soll sich bis 2030 mehr als verdoppeln
Auch beim Umsatz sehen die Experten erhebliches Potenzial. Nach Schätzungen von JPMorgan könnte Tesla seine Erlöse von rund 95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 203 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigern.
Fast die Hälfte dieses Wachstums soll aus Dienstleistungen sowie neuen Geschäftsbereichen rund um autonome Technologien und Robotik stammen.
Marktpotenzial von fast 4 Billionen US-Dollar
Gupta bewertet Tesla inzwischen als Unternehmen, das in fünf miteinander verbundenen Märkten aktiv ist: Automobilindustrie, Energiespeicherung, Robotaxis, humanoide Roboter und Infrastruktur-Lizenzierung. Das gesamte adressierbare Marktvolumen dieser Bereiche könnte laut JPMorgan bis 2035 rund 3,9 Billionen US-Dollar erreichen.
Risiken bleiben bestehen
Trotz des optimistischen Ausblicks verweist die Bank auf erhebliche Risiken. Herausforderungen sieht JPMorgan insbesondere bei behördlichen Genehmigungen, Sicherheitsnachweisen und der Skalierung neuer Technologien.
Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 24 Analysten die Tesla-Aktie zum Kauf. 23 Experten raten zum Halten. 7 Analysten sprechen weiterhin eine Verkaufsempfehlung oder eine noch negativere Bewertung aus.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 359,4EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.