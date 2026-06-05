Maximierung des Solarstromnutzens für Haushalte in Europas neuer Energielandschaft

MÜNCHEN, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hinen wird auf der EES Europe 2026 ausstellen, der größten und internationalsten Messe für Batterien und Energiespeichersysteme in Europa. Die Veranstaltung findet vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Messe München statt und die Besucher finden Hinen am Stand C2.630. Während der Messe wird Hinen mit Installateuren, Händlern und Industriepartnern aus ganz Europa zusammenarbeiten, um intelligentere und flexiblere Lösungen für die Haushaltsenergieversorgung zu entwickeln.

Das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beschleunigt weiterhin den Übergang zum marktbasierten Stromhandel. Energiespeichersysteme für Privathaushalte gewinnen dabei in ganz Europa zunehmend an Bedeutung. Steigende Strompreise, die Volatilität der Netze und die Ausweitung dynamischer Stromtarife veranlassen die Haushalte dazu, den Eigenverbrauch von Solarstrom zu maximieren und ihre Energieunabhängigkeit zu verbessern. Mit der Ausweitung der dynamischen Preisgestaltung in Deutschland, den Niederlanden und den nordischen Märkten entwickelt sich die intelligente Energiespeicherung in Privathaushalten zu einer flexibleren und wertorientierten Lösung für den Hausgebrauch.

Auf der EES Europe 2026 wird Hinen sein ultraschlankes, dreiphasiges Hybrid-All-in-one-RESS-System mit 25 kW vorstellen, das für größere Wohnimmobilien und energieintensive Haushalte konzipiert ist, die geringere Stromkosten, eine höhere Notstromkapazität und mehr Energieflexibilität anstreben.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Der KI-Modus ruft automatisch Echtzeit-Strompreise und Wetterdaten ab, um das Laden und Entladen für maximale Erträge zu optimieren

Ultraflaches 180-mm-Design, geeignet für die Installation in schmalen Fluren und kompakten Räumen

Netzbildungsfähigkeit für höhere Energie-Resilienz und stabile Backup-Leistung

Vier unabhängige MPPT-Eingänge unterstützen 120–300 % überdimensionierte PV-Eingänge mit bis zu 30 kW Solarleistung

Unterstützung von bis zu 6 parallelen Wechselrichtern, die eine Ausgangsleistung von bis zu 150 kW und eine Gesamtspeicherkapazität von 160,2 kWh ermöglichen

Unterstützung für 100 % dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs bei ungleichmäßiger Haushaltsbelastung

Eingebauter Umschalter, der die manuelle Auswahl zwischen Backup-Modus und Bypass-Modus für kritische Lasten ermöglicht

Flexibles Installationsdesign, bei dem die Phasenreihenfolge keine Rolle spielt, was die Installation vereinfacht und die Komplexität der Bereitstellung reduziert

Umfassende Energiespeicherlösungen im Überblick

Neben dem dreiphasigen Hybrid-All-in-one-RESS-System mit 25 kW wird Hinen ein komplettes Produktportfolio für den Wohnbereich vorstellen, das unter anderem Folgendes umfasst:

Einphasige Hybrid-All-in-one-Ladesysteme mit 5 kW und 15 kW

Einphasige Niederspannungslösung mit 6 kW und 12 kW

Dreiphasige Hochspannungslösung mit 12 kW

Dreiphasige Niederspannungslösung mit 15 kW

Einphasiges Balkonenergiespeichersystem mit 2400 W

Informationen zu Hinen

Hinen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Produktion und ist an der Shenzhen Stock Exchange notiert (Aktiencode: 300787) und fungiert als zuverlässiger ODM-Partner für mehr als 400 globale Marken. Die vertikal integrierte Lieferkette – von der Batteriezellenproduktion über die Wechselrichterforschung und -entwicklung bis hin zur kompletten Systemmontage – gewährleistet Qualität, Innovation und Kosteneffizienz.

Mit Niederlassungen und Serviceteams in ganz Europa, Großbritannien, Australien und Afrika verbindet Hinen globales Fachwissen mit starker lokaler Unterstützung und unterstützt seine Partner beim Aufbau einer widerstandsfähigeren und nachhaltigen Energiezukunft.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2992842/Hinen_invites_you_to_EES_Europe_2026.jpg

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