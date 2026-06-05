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    Pyrum: Das dritte Quartal wird spannend

    Noch liegt die Aktie von Pyrum ein bisschen im Dornröschenschlaf. Dabei ist das Geschäft extrem spannend, denn die Gesellschaft ist ein Pionier für das Recycling von Altreifen. Mit dem ersten Werk im Saarland ist es gelungen, alte Reifen in einem industriellen Prozess wieder in die Kernbestandteile – insbesondere Öl und Industrieruß (Carbon Black) – zu zerlegen, eine bahnbrechende Innovation für den Sektor.

    Das Wachstum wird nun massiv forciert – mit dem Bau des zweiten eigenen Werks, aber auch mit Anlagen, die die Gesellschaft zusammen mit Dritten realisiert, wobei hier zumeist eine Pyrum-Beteiligung unterhalb von 50 Prozent vorgesehen ist.

    Bislang hat Pyrum vor allem Consultingeinnahmen aus der Planung von Werken für Dritte erzielt und Erlöse mit den Erzeugnissen aus dem Recyclingprozess im ersten Werk. Letztere bewegen sich aber noch deutlich unter dem eigentlich angestrebten Niveau, weil es bei einem zentralen Prozessschritt noch klemmt: der Herstellung von Pellets aus dem gewonnenen Carbon Black.

    Diese sollen insbesondere an Reifenhersteller geliefert werden und sind die wichtigste Säule der Erlöse. Dafür wurde die weltgrößte Mahl- und Pelletieranlage für rückgewonnenen Industrieruß installiert, bei der allerdings der Materialtransport zwischen dem Mahl- und Pelletierprozess den Output noch stark limitiert. Eine Lösung für das Problem ist inzwischen gefunden. Diese soll im dritten Quartal installiert werden, danach soll endlich der Zieloutput erreicht werden.

    Das verspricht kräftigen Rückenwind für die Erlöse, die im Gesamtjahr von 4,1 Mio. Euro in 2025 auf 6,5 bis 9,5 Mio. Euro steigen sollen. Das EBIT wird aber noch deutlich negativ bleiben und voraussichtlich zwischen -8,5 und -10,5 Mio. Euro liegen, nach -8,7 Mio. Euro im letzten Jahr.

    Dennoch: Sollte die Pelletproduktion nach den Anpassungsmaßnahmen in Q3 auf das Zielniveau steigen, wäre das eine ganz wichtige Meldung für die Aktie, da das nicht nur die Zahlen beflügeln würde, sondern auch einen Schub für die Errichtung weiterer Werke bringen dürfte. Und das könnte den Kurs aus dem Dornröschenschlaf wecken (aktien-globlal.de, erstellt 05.06.26, 11:11 Uhr, veröffentlicht 05.06.26, 11:14 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 26,40EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.



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