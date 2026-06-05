🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wirtschaft schrumpft überraschend - Schwache Daten aus Irland belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozone BIP im ersten Quartal um -0,2 Prozent
    • Revision von +0,1 auf -0,2 wegen schwacher Irlanddaten
    • Spanien +0,6 Deutschland und Italien je +0,3
    Eurozone - Wirtschaft schrumpft überraschend - Schwache Daten aus Irland belasten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone ist zu Beginn des Jahres überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich gesunken, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer weiteren Schätzung mit. In einer vorherigen Schätzung hatte die Behörde noch ein Wachstum um 0,1 Prozent gemeldet. Analysten hatten eine Bestätigung der vorherigen Erhebung erwartet. Ausschlaggebend für die Abwärtsrevision sind schwache Konjunkturdaten aus Irland.

    Ende 2025 war die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum noch um 0,2 Prozent gewachsen. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal stieg das BIP der Eurozone in den Monaten Januar bis März um 0,3 Prozent. Auch hier wurde eine vorherige Schätzung nach unten revidiert.

    Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. In Deutschland und Italien wuchs die Wirtschaftsleistung jeweils um 0,3 Prozent, während sie in Frankreich um 0,1 Prozent schrumpfte.

    Einen besonders starken Wachstumsdämpfer gab es in Irland. Hier war die Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten des Jahres um 12,1 Prozent geschrumpft. In Irland kommt es immer wieder zu extremen Schwankungen bei wichtigen Konjunkturdaten. Hintergrund sind multinationale Konzerne, deren Geschäftsergebnisse die volkswirtschaftlichen Daten des Landes beeinflussen und zum Teil stark verzerren./jkr/jsl/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Wirtschaft schrumpft überraschend - Schwache Daten aus Irland belasten Die Wirtschaft der Eurozone ist zu Beginn des Jahres überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich gesunken, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer weiteren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     