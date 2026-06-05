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    GESCO: Nachfrage zieht an

    Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) trotz nahezu unveränderter Umsatzbasis das EBIT um gut 13 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.
    Nach Analystenaussage habe sich insgesamt auf Gruppenebene eine leichte Tendenz zur Stabilisierung gezeigt, was sich in einer Book-to-Bill-Ratio von 1,14 widerspiegele. Hervorzuheben sei hierbei, dass sich neben der EBIT-Steigerung um gut 13 Prozent auch die EBIT-Marge um 43 Basispunkte verbessert habe. Getragen sei die positive Ergebnisentwicklung vom Segment Materials Refinement & Distribution und hier maßgeblich von der mit Abstand größten Tochter Doerrenberg gewesen. Hier solle sich die Distributionspartnerschaft mit der Deutsche Edelstahlwerke GmbH im weiteren Jahresverlauf noch in zusätzlichem Geschäftsvolumen niederschlagen. Das Segment Health Care & Life Science habe die Profitabilität trotz rückläufiger absoluter Zahlen leicht verbessert, was die Fokussierung auf die Ergebnisqualität im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) verdeutliche. Das Segment Industrial Assets & Infrastructure werde der Saisonalität des Projektgeschäfts folgend in der zweiten Jahreshälfte noch deutlich steigende Ergebnisbeiträge liefern. Insgesamt zeige sich GSC zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen die Jahresziele erreiche. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das Rating „Kaufen“. 

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.06.2026, 11:30 Uhr)

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    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 05.06.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: gsc-research.de/berichte/102713
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 13,75EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Jens Nielsen
    Kursziel: 26,50 EUR



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