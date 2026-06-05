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    Ifo

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    Über die Hälfte der deutschen Unternehmen nutzt KI

    Für Sie zusammengefasst
    • KI Verbreitung in Wirtschaft steigt auf 54,4 Prozent
    • Großunternehmen 67,2 Prozent nutzen KI deutlich mehr
    • KI häufig in Verwaltung Datenanalyse Programmierung
    Ifo - Über die Hälfte der deutschen Unternehmen nutzt KI
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz verbreitet sich in der deutschen Wirtschaft in schnellem Tempo. Nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts nutzen mittlerweile 54,4 Prozent der Unternehmen KI-Software - vor einem Jahr lag der Anteil erst bei knapp 41 Prozent. "Die Dynamik bei der Einführung ist hoch", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.

    Deutlich wird in der Umfrage aber auch, dass Konzerne schneller bei der KI-Einführung sind als der Mittelstand: Laut Ifo setzen mittlerweile mehr als zwei Drittel (67,2 Prozent) der Großunternehmen KI ein, aber nur gut 47 Prozent der mittleren und 51,2 Prozent der kleinen Firmen.

    Besonders häufig genutzt wird KI demnach unter anderem in Verwaltung, Datenanalyse, Programmieren, Schriftverkehr und Informationssuche. Viele Unternehmen verwenden KI darüber hinaus auch für Aufgaben in Planung, Controlling oder der Kommunikation mit den Kunden. "Besonders bei Routineaufgaben und der Verarbeitung großer Informationsmengen eröffnet KI neue Möglichkeiten", sagte Wohlrabe. Besonders weit verbreitet ist KI laut Ifo mittlerweile in der Industrie mit einem Anteil von 58,7 Prozent. Das Ifo-Institut befragt im Rahmen seiner Konjunkturerhebungen monatlich mehrere tausend Unternehmen./cho/DP/stk






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