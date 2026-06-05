🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStanley Denki AktievorwärtsNachrichten zu Stanley Denki

    Dividenden im Fokus

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie zahlt satte +3,12 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +22,34 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Dividenden im Fokus - Diese Aktie zahlt satte +3,12 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: vadimborkin - 258917169

    Stanley Electric (Stanley Denki) ist ein japanischer Hersteller von Lichtsystemen, v. a. für die Automobilindustrie. Kernprodukte: Scheinwerfer, LED-Module, Sensor- und Optiklösungen. Starke Position als Premium-Zulieferer mit hoher OEM-Abhängigkeit. Wichtige Wettbewerber: Koito, Valeo, Hella, Marelli. USP: hohe LED-/Optikkompetenz, Innovationskraft bei adaptiven und energieeffizienten Lichtsystemen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Stanley Denki nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Stanley Denki gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,88 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Stanley Denki investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +23,84 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Stanley Denki verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.
    Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet Stanley Denki ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,34 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Stanley Denki für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,88.
    Stanley Denki weißt eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Stanley Denki Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Stanley Denki Aktie. Mit einer Performance von -2,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,12 %, eine Investition von etwa 32.052 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 112,00 +7,69 % +3,12 %
    2026 104,00 +44,44 % +3,48 %
    2025 72,00 +30,91 % +2,50 %
    2024 55,00 +10,00 % +2,15 %

    Warum Stanley Denki für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,12 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +22,34 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,88
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Stanley Denki

    -2,50 %
    +4,44 %
    +22,70 %
    +20,85 %
    +14,29 %
    +491,81 %
    ISIN:JP3399400005WKN:854313
    Stanley Denki direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Stanley Denki Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,44 %
    1 Monat +22,70 %
    3 Monate +20,85 %
    1 Jahr +14,29 %

    Informationen zur Stanley Denki Aktie

    Es gibt 126 Mio. Stanley Denki Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. € wert.

    Stanley Denki Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stanley Denki Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stanley Denki Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dividenden im Fokus Diese Aktie zahlt satte +3,12 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal? Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +22,34 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     