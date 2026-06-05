Diese Aktie zahlt satte +3,12 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Stanley Electric (Stanley Denki) ist ein japanischer Hersteller von Lichtsystemen, v. a. für die Automobilindustrie. Kernprodukte: Scheinwerfer, LED-Module, Sensor- und Optiklösungen. Starke Position als Premium-Zulieferer mit hoher OEM-Abhängigkeit. Wichtige Wettbewerber: Koito, Valeo, Hella, Marelli. USP: hohe LED-/Optikkompetenz, Innovationskraft bei adaptiven und energieeffizienten Lichtsystemen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Stanley Denki nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Stanley Denki gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,88 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Stanley Denki investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +23,84 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Stanley Denki verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.

Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet Stanley Denki ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,34 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Stanley Denki für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,88.

Stanley Denki weißt eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.