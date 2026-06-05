Dividenden im Fokus
Diese Aktie zahlt satte +3,12 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +22,34 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Stanley Electric (Stanley Denki) ist ein japanischer Hersteller von Lichtsystemen, v. a. für die Automobilindustrie. Kernprodukte: Scheinwerfer, LED-Module, Sensor- und Optiklösungen. Starke Position als Premium-Zulieferer mit hoher OEM-Abhängigkeit. Wichtige Wettbewerber: Koito, Valeo, Hella, Marelli. USP: hohe LED-/Optikkompetenz, Innovationskraft bei adaptiven und energieeffizienten Lichtsystemen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Stanley Denki nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Stanley Denki gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+22,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,88 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Stanley Denki investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +23,84 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Stanley Denki verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.
Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet Stanley Denki ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,34 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Stanley Denki für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,88.
Stanley Denki weißt eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Stanley Denki Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Stanley Denki Aktie. Mit einer Performance von -2,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,12 %, eine Investition von etwa 32.052€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|112,00
|+7,69 %
|+3,12 %
|2026
|104,00
|+44,44 %
|+3,48 %
|2025
|72,00
|+30,91 %
|+2,50 %
|2024
|55,00
|+10,00 %
|+2,15 %
Warum Stanley Denki für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,12 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +22,34 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,88
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Stanley Denki Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,44 %
|1 Monat
|+22,70 %
|3 Monate
|+20,85 %
|1 Jahr
|+14,29 %
Informationen zur Stanley Denki Aktie
Es gibt 126 Mio. Stanley Denki Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. € wert.
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Ob die Stanley Denki Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stanley Denki Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.