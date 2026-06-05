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    AGP & DTx Summit

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    Digitale Therapeutika senken den HbA1c-Wert um 0,54 %, während die Diabetesversorgung einen Wandel von der Überwachung hin zur Verhaltensänderung vollzieht

    SHENZHEN, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Mai 2026 ging der 4. AGP & DTxSummit in Shenzhen unter dem Motto „Beyond Glucose" erfolgreich zu Ende. Der von SIBIONICS als Mitorganisator ausgerichtete Gipfel brachte internationale Experten, Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, Forscher, Lehrkräfte und Patientenvertreter zusammen, um zu erörtern, wie CGM-Daten über die reine Überwachung hinausgehen und einen echten klinischen Mehrwert schaffen können.

    Die Botschaft des Gipfels war eindeutig: CGM sollte nicht nur als Überwachungsinstrument betrachtet werden. Der größere Nutzen liegt darin, Blutzuckerwerte in klinische Erkenntnisse, Behandlungsentscheidungen und sinnvolle Verhaltensänderungen umzusetzen.

    Im Fortschrittsbericht des International Consortium for AGP & DTx Research and Development berichtete Prof. Andrej Janež, dass der Forschungsfonds in den vergangenen zwei Jahren 20 von Forschern initiierte Studien in 14 Ländern und Regionen gefördert habe. Diese Studien konzentrieren sich auf die CGM- und CKM-bezogene Forschung, darunter die Genauigkeit bei bestimmten Patientengruppen, Ernährungsgewohnheiten und die Blutzuckerreaktion, KI-gestützte Plattformen sowie Anwendungen zur klinischen Überwachung.

    Die klinische Bedeutung digitaler Therapeutika wurde von Prof. Sofianos Andrikopoulos noch einmal hervorgehoben. Er wies darauf hin, dass DTx softwaregestützte Interventionen, Lebensstilberatung, Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme und umfassende Versorgungsmodelle miteinander verbinden können. Die auf dem Gipfel vorgestellten Erkenntnisse zeigten, dass DTx mit einer durchschnittlichen Senkung des HbA1c-Werts um 0,54 Prozentpunkte einherging, was den Wert dieser Methode im Rahmen strukturierter Diabetesinterventionen unterstreicht.

    Prof. Wei Qiang zeigte aus Sicht der klinischen Phänotypisierung, dass die Kombination von routinemäßigen Aufnahmedaten mit CGM- und AGP-Daten dazu beitragen kann, metabolische Phänotypen und das Ansprechen auf die Behandlung bei hospitalisierten Patienten mit Typ-2-Diabetes zu identifizieren, was eine gezieltere und individuellere Versorgung ermöglicht.

    Prof. Shannon Lin wies darauf hin, dass CGM allein an seine Grenzen stoßen könnte, weshalb ein datengestütztes Management unerlässlich ist. Die Studie zeigte, dass sowohl Ärzte als auch Patienten großes Interesse an CGM in Verbindung mit KI zur Vorhersage und für personalisierte Empfehlungen haben. Prof. Xiao Luo berichtete, dass ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass die Kombination aus CGM und CKM Veränderungen des Glukose- und Ketonspiegels während Fasten- und Essensphasen abbilden kann, wodurch metabolische Interventionen besser umsetzbar werden.

    Der Patientenvertreter Tom Vesely, der seit fast 40 Jahren mit Typ-1-Diabetes lebt, erinnerte das Publikum daran, dass CGM die täglichen Blutzuckerschwankungen sichtbar macht – doch das Ziel ist nicht nur mehr „Zeit im Zielbereich", sondern auch mehr „Zeit des Glückchseins".

    Zusammengenommen weisen diese Diskussionen auf das nächste Kapitel in der Diabetesversorgung hin: von der Überwachung hin zur Veränderung.

    KONTAKT: ravian.luo@sibionics.com 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/agp--dtx-summit-digitale-therapeutika-senken-den-hba1c-wert-um-0-54--wahrend-die-diabetesversorgung-einen-wandel-von-der-uberwachung-hin-zur-verhaltensanderung-vollzieht-302792569.html





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    AGP & DTx Summit Digitale Therapeutika senken den HbA1c-Wert um 0,54 %, während die Diabetesversorgung einen Wandel von der Überwachung hin zur Verhaltensänderung vollzieht SHENZHEN, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ - Im Mai 2026 ging der 4. AGP & DTxSummit in Shenzhen unter dem Motto „Beyond Glucose" erfolgreich zu Ende. Der von SIBIONICS als Mitorganisator ausgerichtete Gipfel brachte internationale Experten, …
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