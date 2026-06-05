Cooper Companies Aktie bestätigt den positiven Trend - 05.06.2026

Der Kurs der Cooper Companies Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,50 %.

Mit einer Performance von +6,73 % konnte die Cooper Companies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cooper Companies Aktie. Nach einem Plus von +1,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 56,61€, mit einem Plus von +6,73 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cooper Companies -23,96 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Cooper Companies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,72 % 1 Monat +7,44 % 3 Monate -24,50 % 1 Jahr -10,48 %

Informationen zur Cooper Companies Aktie

Stand: 05.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 195 Mio. Cooper Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,78 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Cooper Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cooper Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.