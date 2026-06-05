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    Besonders beachtet!

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    Cooper Companies Aktie bestätigt den positiven Trend - 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Cooper Companies Aktie bisher um +6,73 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cooper Companies Aktie.

    Besonders beachtet! - Cooper Companies Aktie bestätigt den positiven Trend - 05.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Cooper Companies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.06.2026

    Mit einer Performance von +6,73 % konnte die Cooper Companies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cooper Companies Aktie. Nach einem Plus von +1,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 56,61, mit einem Plus von +6,73 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Cooper Companies Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,50 %.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cooper Companies -23,96 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

    Cooper Companies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,72 %
    1 Monat +7,44 %
    3 Monate -24,50 %
    1 Jahr -10,48 %
    Stand: 05.06.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Cooper Companies Aktie

    Es gibt 195 Mio. Cooper Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,78 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Cooper Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cooper Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cooper Companies

    +3,35 %
    +5,30 %
    +5,32 %
    -23,08 %
    -8,08 %
    -35,34 %
    -31,18 %
    +1.171,28 %
    ISIN:US2166485019WKN:A402VX
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