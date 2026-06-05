Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.06.26
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.06.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,25 %) genz vorne. Gefolgt von Sk Hynix Inc. (-10,31 %), SAP SE (+4,29 %), TotalEnergies (-0,04 %), Volkswagen AG Vz (-0,45 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Sk Hynix Inc.
|HM4MU4
|Long
|7,98
|639,20 Tsd.
|DAX Performance
|DU9354
|Long
|14,71
|173,95 Tsd.
|Tesla
|HT4NHQ
|Long
|2,97
|120,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Micron Technology Inc
|HM5ZRT
|Long
|2,19
|126,05 Tsd.
|STMicroelectronics
|DN15PY
|Long
|2,37
|72,07 Tsd.
|ASML Holding NV
|PJ9D9E
|Long
|2,82
|65,39 Tsd.
|Münchener Rück AG
|HM5YX8
|Long
|5,40
|56,70 Tsd.
|Micron Technology Inc
|FE4YCZ
|Long
|1,60
|51,58 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|DAX Performance
|
Classic
|CJ8M7K
|1,87 Mio.
|SAP SE
|
Classic
|DQ409E
|516,56 Tsd.
|TotalEnergies
|
Sonstige
|PN99WD
|420,52 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|
Classic
|DK0ZRS
|283,03 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|128,01 Tsd.
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