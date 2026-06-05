Märkte treten auf der Stelle vor US-Arbeitsmarktbericht

Der EuroStoxx 50 tendierte am späten Vormittag kaum verändert. Etwas besser sah es außerhalb des Euroraums aus. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,34 Prozent auf 10.395,92 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,22 Prozent auf 13.370,63 Punkte bergauf.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten hat am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht Zurückhaltung geherrscht. Marktteilnehmer erhoffen sich durch die Daten Signale für den weiteren Kurs der US-Notenbank. "Gleichzeitig bleibt das Umfeld anspruchsvoll", so Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research. "Zwischen geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten über den weiteren Kurs der Notenbanken fehlt vielen Investoren ein verlässlicher Kompass."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Schwächster Sektor waren die Technologiewerte. Hier setzten sich die Gewinnmitnahmen vom Vortag fort, nachdem auch die asiatischen Halbleiter-Schwergewichte sowie Titel aus dem Segment der Künstlichen Intelligenz (KI) nachgegeben hatten.

"Die Erwartungen der Anleger sind angesichts stark gestiegener Kurse hoch, die Fehlertoleranz entsprechend tief", merkte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, an. "Die Angst vor einer KI-Korrektur macht die Runde." Entsprechend standen Aktien des Schwergewichts ASML mit 3,2 Prozent Abschlag unter Druck. Auch STMicro verloren mit über vier Prozent deutlich.

Verluste verzeichnete mit Air France-KLM zudem ein anderer französischer Standardwert. Die Analysten von Barclays hatten die Aktie auf "Underperform" abgestuft und das Ziel gesenkt.

Stärkster Sektor waren die Einzelhandelswerte. Hier setzten Inditex ihre Aufwärtsbewegung mit plus 2,3 Prozent fort. Morgan Stanley hatte die Einstufung auf "Overweight" angehoben.

Unter den ebenfalls gefragten Chemietiteln kletterten Givaudan um 1,6 Prozent. Der Aromen- und Duftstoffhersteller übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung Eurofragance aus Spanien. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Analysten von JPMorgan lobten die Transaktion./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 3.148 auf Lang & Schwarz (05. Juni 2026, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +8,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,42 %. Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 564,91 Mrd.. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.694,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.515,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +3,95 %/+30,37 % bedeutet.



