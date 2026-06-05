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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Gewinnmitnahmen nach Halbleiter-Rally - Anthropic mahnt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen bei Halbleiterwerten nach KI-Rallye
    • Broadcom Ausblick blieb unter hohen Erwartungen
    • Anthropic plädiert für verlangsamte KI-Entwicklung
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Gewinnmitnahmen nach Halbleiter-Rally - Anthropic mahnt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse und weitere Werte, Hargreaves Lansdown, Analysten-Stimmen)

    FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten KI-Rally sind Gewinnmitnahmen bei Halbleiterwerten am Freitag weiter Thema. Bereits am Vortag war der US-Branchenindex zeitweise kräftig unter Druck geraten, denn der Ausblick von Broadcom hatte den sehr hohen Erwartungen nicht ganz Stand gehalten. Die Aktien des KI-Riesen verloren zweistellig.

    "Die Begeisterung der Anleger für KI-bezogene Titel lässt nach, nachdem die starken Ergebnisse von Broadcom nicht zu der von den Anlegern erhofften Anhebung der Prognosen geführt haben", schrieb Investment-Strategin Anna Macdonald vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.

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    Am Freitag nun verzeichneten auf internationaler Bühne weitere Branchenwerte teils deutliche Abschläge. Für Aufmerksamkeit sorgte ein Blogbeitrag des KI-Entwicklers Anthropic, der von zahlreichen Medien aufgegriffen wurde.

    Die Kalifornier, bekannt durch ihre Künstliche Intelligenz Claude, plädieren für ein geringeres Tempo in der KI-Entwicklung. Sie verweisen vor allem auf die zunehmenden Risiken des Kontrollverlusts des Menschen über KI-Modelle, weil sie sich immer schneller selbst optimieren. Eine Verlangsamung dieser Entwicklung wäre "eine gute Sache", um uns allen die Zeit zu geben, die immensen Auswirkungen wirklich einschätzen zu können.

    In Seoul büßten die Aktien von SK Hynix mehr als sieben Prozent ein. Im vorbörslichen US-Handel gaben Nvidia um gut ein Prozent und Micron Technology um mehr als drei Prozent nach.

    Die Papiere des deutschen Branchenprimus Infineon waren mit einem Minus von sieben Prozent auf 79,14 Euro der klare Verlierer im hiesigen Leitindex Dax , der moderat stieg. Seit Jahresbeginn gerechnet liegen die Papiere von Infineon aber immer noch mit einem Plus von 110 Prozent klar vorn.

    Als Belastung kam bei Infineon auch ein Analystenkommentar hinzu. Mit Verweis auf die jüngste Kursrally hatte Warburg Research die Kaufempfehlung für die Anteilsscheine gestrichen, das Kursziel aber von 47 auf 84 Euro angehoben.

    Die fundamentalen Gründe für einen Kursanstieg bei Infineon seien gegeben, schrieb Analyst Malte Schaumann. Er verwies auf die deutlich verbesserten Nachfrage-Aussichten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Doch die Bewertungskennziffern hätten inzwischen historische Höchststände erreicht, was die hohen Erwartungen widerspiegele.

    Auch im Index der mittelgroßen Werte MDax waren Halbleiterwerte schlecht gelitten. So sackten Jenoptik , Aixtron und Wacker Chemie zwischen vier und fünf Prozent ab.

    Die Aktien von Wacker Chemie litten zusätzlich unter der Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup. Analyst Sebastian Satz hält vor allem die Erwartungen an das Halbleitergeschäft von Wacker für vermutlich zu hoch angesetzt. Wacker liefert der Branche hochreines Polysilicium und spricht selbst vom "Schlüsselrohstoff der Digitalisierung". Daher zog der Wert mit der KI-Rally mit, die nun ins Stocken gerät.

    Im Nebenwerte-Index SDax zeige sich ein ähnliches Bild. Hier waren die Anteilsscheine von Suss Microtec und Siltronic Schlusslichter mit Verlusten von sechs beziehungsweise sieben Prozent. Diese beiden Papiere haben seit Jahresbeginn gerechnet in dem Index noch die Nase vorn./la/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,20 % und einem Kurs von 80,16 auf Tradegate (05. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +13,06 %/+63,93 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Infineon, Einschätzungen, ob die Aktie überbewertet ist oder weiter auf 100–125 (auch 120) steigen kann, Analystenkursziel‑Anhebungen (u.a. Jefferies, 96) wegen KI‑Nachfrage, fundamentale Stärkung durch neue Dresden‑Fabrik, Gewinnmitnahmen, Stop‑Loss/KO‑Levels und kurzfristige Korrektur‑Risiken; Übernahmen gelten als unwahrscheinlich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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