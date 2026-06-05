Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

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Dividenden & passives Einkommen: Mit Banco Comercial Portugues Reg.Shares nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Banco Comercial Portugues Reg.Shares gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,54 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +148,64 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,95 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Banco Comercial Portugues Reg.Shares investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +498,08 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Banco Comercial Portugues Reg.Shares verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,54 %.

Mit +3,54 % Dividendenrendite bietet Banco Comercial Portugues Reg.Shares ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +148,64 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Banco Comercial Portugues Reg.Shares für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,54 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,95.

Banco Comercial Portugues Reg.Shares weißt eine Marktkapitalisierung von 13,71 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,54 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.