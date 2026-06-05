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    Rendite statt Zinsen

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    Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    Mit einer Dividendenrendite von +3,54 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Rendite statt Zinsen - Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
    Foto: adobe.stock.com

    BCP ist eine führende portugiesische Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, starker Marktstellung und internationalem Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Caixa Geral de Depósitos und Santander Totta. BCP bietet innovative digitale Lösungen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Banco Comercial Portugues Reg.Shares nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Banco Comercial Portugues Reg.Shares gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,54 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +148,64 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,95 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Banco Comercial Portugues Reg.Shares investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +498,08 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Banco Comercial Portugues Reg.Shares verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,54 %.
    Mit +3,54 % Dividendenrendite bietet Banco Comercial Portugues Reg.Shares ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +148,64 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Banco Comercial Portugues Reg.Shares für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,54 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,95.
    Banco Comercial Portugues Reg.Shares weißt eine Marktkapitalisierung von 13,71 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,54 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Banco Comercial Portugues Reg.Shares Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Banco Comercial Portugues Reg.Shares Aktie. Mit einer Performance von -0,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,54 %, eine Investition von etwa 169.492 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,0344 +14,67 % +3,54 %
    2025 0,030000 +76,47 % +4,46 %
    2024 0,017000 +1.788,89 % +5,09 %
    2022 0,0009 0,00 % +0,47 %

    Warum Banco Comercial Portugues Reg.Shares für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,54 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +148,64 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,95
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Banco Comercial Portugues Reg.Shares

    -0,58 %
    -4,72 %
    +4,31 %
    +9,50 %
    +40,26 %
    +359,68 %
    +498,08 %
    +189,10 %
    -51,20 %
    ISIN:PTBCP0AM0015WKN:A2ATK9
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    Verfasst von Markt Bote
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