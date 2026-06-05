Zalando Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 05.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,67 % konnte die Zalando Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,760€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Zalando Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +26,50 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +9,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,95 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zalando -6,00 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,21 % geändert.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,06 % 1 Monat +18,95 % 3 Monate +26,50 % 1 Jahr -23,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Stand: 05.06.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegung und Bewertung der Zalando-Aktie: technische Erholung (Bounce am 76er/15‑Min‑Chart), die 200‑Tage‑Linie bei €23,43 als wichtiges Widerstandslevel und möglicher Schluss darüber. Diskussion über DAX‑Verbleib vs. MDAX‑Abstieg (60–70% vs. 30–40%) und kurzfristigen Verkaufsdruck. Shortseller‑Signale uneinheitlich (Marshall Wace aufbauend, AQR/PDT reduzieren); Großaktionärs‑und Insiderbewegungen (BlackRock >5%, CFO‑Kauf €22,30) werden als Kursfaktoren gesehen; viele bleiben langfristig optimistisch (Ziel ~€30).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,52 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Zalando SE Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 05.06.2026 / 09:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.