Silber crasht auf 72,84 USD

WallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt. In 14 Tagen Kursanstieg, die 70‑USD‑Marke überschritten; 70–74 USD gilt als zentrale Zone. Die 200‑Tage-Linie um ca. 64–65 USD wird als wichtiger Referenzpunkt gesehen. Fundamentale Treiber: höhere Nachfrage und Engpässe; Miner-Aktien bewegen sich unterschiedlich. Prognosen werden kritisch bewertet; Geduld und ggf. Teilkäufe empfohlen.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 27,47623USD. Heute, bei 72,84USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.511,3USD geworden – ein Plus von +165,11 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

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ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.