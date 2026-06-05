DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. In den Gesprächen auf der hauseigenen "dbAccess Global Consumer Conference" in Paris sei es erwartungsgemäß viel um das neue Elektromodell Luce des Luxussportwagenbauers sowie die Unternehmensstrategie gegangen, mit diesem neue potenzielle Kunden anzusprechen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 302,8EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 460
Kursziel alt: 460
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