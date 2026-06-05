DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ferrari auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. In den Gesprächen auf der hauseigenen "dbAccess Global Consumer Conference" in Paris sei es erwartungsgemäß viel um das neue Elektromodell Luce des Luxussportwagenbauers sowie die Unternehmensstrategie gegangen, mit diesem neue potenzielle Kunden anzusprechen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 302,8EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 460,00 € , was eine Steigerung von +51,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer