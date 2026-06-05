DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die traditionell extrem hohen Vorbestellungen sowie die Saisonalität im Lizenzengeschäft im vierten Geschäftsquartal hätten ihre historische Bedeutung verloren, schrieb Brad Zelnick in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Der Fokus habe sich in Richtung der Abarbeitung des hohen Auftragsbestands im Bereich Cloud (OCI) verschoben, dem er das fünfte Quartal in Folge eine Geschäftsbeschleunigung prognostiziert./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 201,5EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 $ , was eine Steigerung von +26,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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