DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die traditionell extrem hohen Vorbestellungen sowie die Saisonalität im Lizenzengeschäft im vierten Geschäftsquartal hätten ihre historische Bedeutung verloren, schrieb Brad Zelnick in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Der Fokus habe sich in Richtung der Abarbeitung des hohen Auftragsbestands im Bereich Cloud (OCI) verschoben, dem er das fünfte Quartal in Folge eine Geschäftsbeschleunigung prognostiziert./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 201,5EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte