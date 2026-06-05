ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für RWE auf 63 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel RWE von 61 auf 63 Euro
- Einstufung auf Buy bleibt trotz Rückschlag bestehen
- Analyst Farman erwartet ca 10% Gewinnwachstum bis 2029
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 61 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem jüngsten Rückschlag böten die Aktien der Essener dasselbe Wachstum zu einem günstigeren Preis, schrieb Ahmed Farman am Donnerstagabend. Er rechnet mit einer Gewinnsteigerung von im Schnitt etwa 10 Prozent per annum bis 2029./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 56,34 auf Tradegate (05. Juni 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,04 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,95 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +10,05 %/+17,15 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 63 Euro
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Guten Tag!