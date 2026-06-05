Warburg senkt Infineon auf 'Hold' - Ziel hoch auf 84 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,33 % und einem Kurs von 80,05 auf Tradegate (05. Juni 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 103,61 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +1,57 %/+21,89 % bedeutet.