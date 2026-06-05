Börsen Update Europa - 05.06. - FTSE Athex 20 stark +2,57 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.807,22 PKT und fällt um -0,07 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +3,65 %, IONOS Group +3,22 %, AUMOVIO +2,23 % Flop-Werte: AIXTRON -4,02 %, Jenoptik -3,41 %, Wacker Chemie -3,27 %

Der DAX bewegt sich bei 24.986,17 PKT und steigt um +0,22 %. Top-Werte: Zalando +4,14 %, Scout24 +3,89 %, SAP +3,59 % Flop-Werte: Infineon Technologies -6,01 %, Daimler Truck Holding -1,28 %, Siemens Energy -0,61 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.153,44 PKT und verliert bisher -1,21 %.

Top-Werte: SAP +3,59 %, IONOS Group +3,22 %, ATOSS Software +2,38 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -7,36 %, Infineon Technologies -6,01 %, SUESS MicroTec -5,68 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.103,23 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: SAP +3,59 %, Inditex +3,16 %, adidas +2,23 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -6,88 %, Infineon Technologies -6,01 %, ASML Holding -3,65 %

Der ATX steht bei 6.160,08 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +1,73 %, Raiffeisen Bank International +1,65 %, Verbund Akt.(A) +1,23 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -3,87 %, PORR -2,84 %, voestalpine -2,39 %

Der SMI bewegt sich bei 13.410,45 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,70 %, Givaudan +1,19 %, Partners Group Holding +1,13 %

Flop-Werte: Logitech International -1,64 %, ABB -0,96 %, Holcim -0,33 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.283,50 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Euronext +2,43 %, L'Oreal +2,05 %, Carrefour +2,00 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,90 %, Schneider Electric -2,18 %, LEGRAND -0,75 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.135,60 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,02 %, Getinge (B) +1,55 %, AstraZeneca +1,55 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,24 %, ABB -0,96 %, Telia Company -0,41 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.980,00 PKT und gewinnt bisher +2,57 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +3,13 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,32 %, Jumbo +2,18 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,43 %, Public Power +0,09 %, Viohalco +0,36 %