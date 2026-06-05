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    Besonders beachtet!

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    Verve Group Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,99 % - 05.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Verve Group Registered (A) Aktie bisher um +6,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verve Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Verve Group Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,99 % - 05.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

    Verve Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.06.2026

    Die Verve Group Registered (A) Aktie konnte bisher um +6,99 % auf 1,7670 zulegen. Das sind +0,1155  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verve Group Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,7670, mit einem Plus von +6,99 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Verve Group Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,19 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -1,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verve Group Registered (A) eine negative Entwicklung von -6,27 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

    Verve Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,64 %
    1 Monat +3,04 %
    3 Monate +15,19 %
    1 Jahr -44,52 %
    Stand: 05.06.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 353,21 Mio.EUR € wert.

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    Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verve Group Registered (A)

    +4,71 %
    -1,06 %
    +4,81 %
    +16,54 %
    -43,15 %
    +54,99 %
    -2,04 %
    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1
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