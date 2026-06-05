Verve Group Registered (A) Aktie stark gefragt - +6,99 % - 05.06.2026

Die Verve Group Registered (A) Aktie konnte bisher um +6,99 % auf 1,7670€ zulegen. Das sind +0,1155 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verve Group Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,7670€, mit einem Plus von +6,99 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Verve Group Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,19 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -1,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verve Group Registered (A) eine negative Entwicklung von -6,27 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,64 % 1 Monat +3,04 % 3 Monate +15,19 % 1 Jahr -44,52 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Stand: 05.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 353,21 Mio.EUR € wert.

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Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.