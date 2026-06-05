Krypto-Crash vor Wochenende: Bitcoin stürzt unter 62.000 USD! - 05.06.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -2,93 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 63.907,58USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -6,01 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,24 %, Solana SOL/USD änderte sich um -3,98 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -15,50 %, ETH/USD um -18,04 %, SOL/USD um -19,90 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -16,58 %.

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