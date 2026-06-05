BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für berauschende Produkte aus Hanf ab November ab, zu denen auch mit Tetrahydrocannabinol (THC) angereicherte Getränke zählten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Dies könnte für die Alkoholindustrie ein wichtiger Auslöser für eine bessere Umsatzentwicklung werden, nachdem ein US-Gesetz 2018 unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke für das rasante Wachstum dieses milliardenschweren Marktes geschaffen habe./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 67,82EUR auf Tradegate (05. Juni 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Javier Gonzalez Lastra

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

