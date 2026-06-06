Größter Loser aller Zeiten: Wie Bill Hwang 36 Milliarden vernichtete

Die Geschäfte mit dem Hedgefonds-Manager Bill Hwang kostete die schweizer Bank 5,5 Milliarden US-Dollar und führte sie schließlich in die Übernahme durch die UBS.

Was mag sich wohl in in der Genfer Zentrale der Credit Suisse ereignet haben, als man entdeckt hatte, dass man einem Betrüger aufgesessen war?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!

Die Bank hatte zunächst, wie die anderen Beteilligten Großbanken, wie Nomura, Morgan Stanley, die UBS oder Goldman Sachs, kräftig an den Geschäften von Hwang mitverdient.

Als das Kartenhaus von Hwang kollabierte, verloren Banken weltweit über 10 Milliarden Dollar.

Wie konnte ein einzelner Investor ein solches Finanzbeben auslösen?

In dieser Folge der Börsenlegenden bei "Börse, Baby!" rekonstruieren wir den spektakulärsten Kollaps der jüngeren Wall Street-Geschichte.

Wir zeigen, warum niemand die Reißleine zog – und weshalb genau dieselben Risiken auch heute noch unbemerkt an den Märkten brodeln.

"Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 40,62EUR auf Lang & Schwarz (06. Juni 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,65 CHF , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!