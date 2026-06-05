Jenoptik Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 05.06.2026

Mit einer Performance von -3,63 % musste die Jenoptik Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Jenoptik Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,63 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Jenoptik-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +66,35 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Jenoptik auf +134,32 %.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,51 % 1 Monat +35,42 % 3 Monate +66,35 % 1 Jahr +137,60 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Stand: 05.06.2026, 14:16 Uhr

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,56 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach der jüngsten KI-Rally sind Gewinnmitnahmen bei Halbleiterwerten am Freitag weiter Thema. Bereits am Vortag war der US-Branchenindex zeitweise kräftig unter Druck geraten, denn der Ausblick von Broadcom hatte den sehr hohen Erwartungen nicht …

Im Mai `26 haben 11 Analysten die Jenoptik Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von Jenoptik

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,54 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -4,31 %.

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Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.