Eutelsat Communications Aktie deutlicher Kursrutsch - 05.06.2026

Die Eutelsat Communications Aktie notiert aktuell bei 3,1800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,30 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1780 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,53 %, geht es heute bei der Eutelsat Communications Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +57,50 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -29,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eutelsat Communications einen Anstieg von +96,18 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -29,47 % 1 Monat +14,43 % 3 Monate +57,50 % 1 Jahr -6,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 05.06.2026, 14:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und Bewertung der Eutelsat-Aktie. Diskutiert wird der fundamentale Überblick: Marktwert ca. 3,8 Mrd. €, Umsatz 2025 ca. 1,24 Mrd. €, Wachstumschancen durch LEO-Dienste und Partnerschaften (Tototheo). Umfeld durch SpaceX/Starlink-Konkurrenz wird genutzt, um Perspektiven abzuleiten. Technisch dominiert intraday-Reversal, eine schwache Phase wird erwartet, Kursziele unter 3 € werden genannt; Volatilität bleibt hoch.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,75 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.