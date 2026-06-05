Baidu Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 05.06.2026

Die Baidu Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,65 % auf 110,80€. Damit verliert die Aktie -5,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute bei der Baidu Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Baidu ist Chinas führende Suchmaschinen- und KI-Plattform. Kerngeschäft: Online-Suche, digitale Werbung, Cloud, KI-Chips, autonomes Fahren (Apollo), Robotaxis. Starke Stellung im chinesischen Suchmarkt, schwächer international. Wichtige Konkurrenten: Alibaba, Tencent, ByteDance, Google. USP: tiefe KI-Expertise, große chinesische Datengrundlage, starke Position in autonomen Fahrdiensten in China.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Baidu-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,65 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Baidu Aktie damit um -6,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Baidu um -10,45 % verloren.

Baidu Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,01 % 1 Monat +2,20 % 3 Monate +9,65 % 1 Jahr +49,13 %

Informationen zur Baidu Aktie

Stand: 05.06.2026, 14:17 Uhr

Es gibt 275 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,44 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alphabet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,20 %. JD.com notiert im Plus, mit +0,60 %. Tencent verliert -0,10 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,10 %. JD.com Inc. Endlos Turbo Long Open-End (LASW) notiert im Minus, mit -1,14 %.

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Ob die Baidu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.