eBay Aktie heute im Minus (93,03€) - 05.06.2026

Die eBay Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,04 % auf 93,03€. Damit verliert die Aktie -0,98 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute bei der eBay Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

eBay betreibt einen globalen Online-Marktplatz für C2C- und B2C-Handel, verdient primär an Transaktions- und Listing-Gebühren. Kernprodukt ist die Auktions- und Festpreisplattform inkl. Zahlungs- und Händler-Tools. Marktstellung: etablierter, aber langsamer wachsender Player im E-Commerce. Hauptkonkurrenten: Amazon, Etsy, Alibaba, lokale Kleinanzeigenportale. USP: Auktionsformat, Gebrauchtwarenfokus, Nischen- und Sammlermarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die eBay-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,16 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die eBay Aktie damit um -3,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,54 %. Im Jahr 2026 gab es für eBay bisher ein Plus von +26,31 %.

eBay Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,20 % 1 Monat -0,54 % 3 Monate +19,16 % 1 Jahr +38,86 %

Informationen zur eBay Aktie

Stand: 05.06.2026, 14:19 Uhr

Es gibt 444 Mio. eBay Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,31 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,03 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,28 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,01 %. Etsy verliert -1,04 %

eBay Aktie jetzt kaufen?

Ob die eBay Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur eBay Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.