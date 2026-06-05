JPMorgan belässt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 3.138 auf Lang & Schwarz (05. Juni 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 28,97 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.208,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -7,10 %/+14,54 % bedeutet.