ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken
- JPMorgan belässt Givaudan auf Overweight 3600
- Eurofragrance Übernahme mit ähnlichen EBITDA
- Zukauf dürfte Margen und EPS leicht steigern
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 3.138 auf Lang & Schwarz (05. Juni 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 28,97 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.208,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.920,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.600,00CHF was eine Bandbreite von -7,10 %/+14,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 3600 Euro