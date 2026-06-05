Barclays senkt Air France-KLM auf 'Underweight' - Ziel 10 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 11,20 auf Tradegate (05. Juni 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um -3,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,29 %.

Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,94 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-19,64 % bedeutet.