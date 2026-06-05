ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Air France-KLM auf 'Underweight' - Ziel 10 Euro
- Barclays hebt Kursziel Air France-KLM auf 10 Euro
- Aktien von Equal Weight auf Underweight abgestuft
- Analyst zweifelt an Dauer asiatischer Umsätze
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,30 auf 10 Euro angehoben, die Aktien allerdings nach dem jüngsten Anstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Donnerstag von exzessivem Optimismus angesichts gesunkener Treibstoffpreise. Er geht nicht davon aus, dass die starken Umsätze auf asiatischen und einigen afrikanischen Routen von Dauer sind./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 11,20 auf Tradegate (05. Juni 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um -3,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,29 %.
Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 2,94 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-19,64 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 10 Euro