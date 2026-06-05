Bayer Aktie steigt auf 36,05€ - 05.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,86 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,58 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +2,58 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,05€, mit einem Plus von +1,86 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Bayer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,14 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -7,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bayer -4,84 % verloren.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,24 % 1 Monat -5,43 % 3 Monate -6,14 % 1 Jahr +36,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 05.06.2026, 14:20 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um potenzielle Kurs- und Bewertungsimpulse durch eine SC-Entscheidung bzw. einen Vergleich im Bayer-Monsanto-Fall, sowie um fundamentale Standortfaktoren in Deutschland (hohe Lohnnebenkosten, Bürokratie, Energiekosten) und deren Auswirkungen auf die Perspektiven. Parallel wird die Führungsleistung von CEO Bill Anderson diskutiert und wie Entlastungen den Ausblick beeinflussen könnten.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,48 Mrd. € wert.

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Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Der globale Hunger nimmt seit Jahren dramatisch zu und betrifft heute schon über 750 Millionen Menschen weltweit. Geopolitische Konflikte wie der Ukraine-Krieg, die Nachwirkungen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,33 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,05 %. Sanofi legt um +1,15 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,02 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.