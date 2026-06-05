Bitmine Immersion Technologies kündigt geplante Emission von unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A an

NORWALK, Connecticut, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) („BMNR", „Bitmine" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass es vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Umstände beabsichtigt, im Rahmen eines öffentlichen Angebots (das „Angebot"), das gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act") registriert wurde, 3.000.000 Aktien der 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A von BMNR (die „Vorzugsaktien der Serie A") anzubieten.

BMNR plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu unter anderem der Erwerb weiterer ETH und anderer digitaler Vermögenswerte, der Ausbau der Staking- und Validator-Infrastruktur des Unternehmens – unter anderem über MAVAN –, Betriebskapital, strategische Investitionen im Einklang mit dem Ethereum-Ökosystem und der breiteren Akzeptanz digitaler Vermögenswerte sowie der Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms gehören können.

Die Vorzugsaktien der Serie A erhalten kumulative Dividenden zu einem festen Zinssatz von 9,50 % p. a. auf den Nennbetrag, der 100 US-Dollar pro Vorzugsaktie der Serie A beträgt, unabhängig davon, ob diese erklärt wurden oder ob Mittel für ihre Auszahlung rechtlich verfügbar sind (der „Nennbetrag"). Reguläre Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A werden, sofern und sobald sie vom Vorstand von BMNR beschlossen werden, aus den für ihre Zahlung rechtlich verfügbaren Mitteln wöchentlich im Nachhinein ausgezahlt, wobei das Unternehmen sich in Zukunft nach eigenem Ermessen dafür entscheiden kann, reguläre Dividenden häufiger auszuzahlen. Die festgesetzten regulären Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A sind ausschließlich in bar zu zahlen. Sollte eine aufgelaufene reguläre Dividende auf die Vorzugsaktien der Serie A nicht zum jeweiligen regulären Dividendenzahlungstermin ausgezahlt werden, fallen auf den Betrag dieser nicht ausgezahlten regulären Dividende zusätzliche reguläre Dividenden („Zinseszinsdividenden") an, die wöchentlich zum Zinseszinssatz auflaufen. Das Unternehmen wird die Flexibilität haben, die Auszahlungshäufigkeit der regulären Dividenden auf einen höheren Rhythmus als wöchentlich festzulegen; sollte das Unternehmen sich dafür entscheiden, wird die zusätzliche Dividendenerhöhung pro regulärem Dividendenzeitraum anteilig reduziert, um diesem kürzeren Zeitraum Rechnung zu tragen, sodass die maximale jährliche Gesamterhöhung der Dividende 260 Basispunkte beträgt.