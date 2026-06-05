HKC, ANTGAMER und KOORUI stellen bahnbrechende Display-Innovationen auf der COMPUTEX 2026 vor

TAIPEI, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- HKC, ANTGAMER und KOORUI traten auf der COMPUTEX 2026 gemeinsam unter dem Motto „Win Beyond the Frame" auf und präsentierten am Stand N0126, Halle 1, Taipei Nangang Exhibition Center, eine neue Reihe von Display-Innovationen. Die drei Marken stellten Weltneuheiten und Flaggschiffprodukte vor, die für professionelle Kreation, wettbewerbsorientiertes Gaming und hybride Produktivität entwickelt wurden, und zogen damit am Eröffnungstag die Aufmerksamkeit der internationalen Fachbesucher, Esports-Spieler und Vertriebspartner auf sich.

Mit der Vorstellung des Shield C83U60, dem weltweit ersten gebogenen 83,4-Zoll-12K-Ultrabreitbild-Monitor, unterstrich HKC seine führende Rolle im Bereich der visuellen Kommunikation der nächsten Generation. Mit einer Auflösung von 11520×2160, einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einer R1000-Krümmung beseitigt das Display die visuellen Lücken von Multi-Screen-Setups und bietet ein beeindruckendes Panorama-Erlebnis für Simulationsspiele, Rennen, FPS-Titel, Content-Erstellung und finanzielles Multitasking. HKC präsentierte außerdem die weltweit ersten 31,4-Zoll- und 27-Zoll-RGB-MiniLED-Monitore, Apex 32U165VD und Apex 27U165D, die eine unabhängige RGB-Licht- und Farbsteuerung für eine höhere Farbreinheit und erstklassige HDR-Leistung bieten. Weitere Highlights waren der Shield 27H180 5K AI Monitor und der Apex 27U240B 4K 240Hz QD-OLED Monitor.