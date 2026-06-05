Bitmine kündigt unbefristete Vorzugsaktien Serie A an – Jetzt mehr erfahren!
Bitmine Immersion Technologies startet ein neues Vorzugsaktien-Angebot mit attraktiver Dividende und flexiblen Rückkaufoptionen – ein Update für renditeorientierte Anleger.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) plant ein öffentliches Angebot von 3.000.000 unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit einem festen kumulativen Dividendenzinssatz von 9,50 % p.a. (Nennbetrag 100 USD pro Aktie).
- Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, u. a. Erwerb weiterer ETH und digitaler Vermögenswerte, Ausbau der Staking-/Validator-Infrastruktur (u. a. MAVAN), Betriebskapital, strategische Investitionen und Rückkauf eigener Stammaktien.
- Dividenden: regulär bar, kumulativ, anfänglich 9,50 % p.a. auf den Nennbetrag; werden wöchentlich im Nachhinein ausgezahlt (sofern beschlossen); nicht gezahlte Dividenden verzinsen sich (Zinseszins) und können bis zu einem maximalen jährlichen Zinssatz von 15 % ansteigen.
- Rückkaufrechte des Unternehmens: optionaler Rückkauf zu 110 % des Nennbetrags innerhalb von 18 Monaten, 105 % zwischen 18 Monaten und 3 Jahren, danach 100 % zuzüglich aufgelaufener Dividenden; vollständiger Rückkauf möglich bei Cleanup‑Situationen (<25 % im Umlauf) oder bestimmten steuerlichen Ereignissen.
- Liquidationspräferenz zunächst 100 USD pro Aktie, die täglich auf den höchsten Wert von (i) Nennwert, (ii) zuletzt gemeldetem Verkaufspreis oder (iii) 10‑Tage‑Durchschnitt angepasst wird (nicht unter 100 USD); Notierungsantrag an der NYSE unter dem Kürzel „BMNP“; Handel voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen nach Erstemission bei Genehmigung.
- Angebot erfolgt gemäß wirksamer Shelf‑Registrierung (Form S‑3, Aktenzeichen 333‑288579); Moelis & Company und Cantor sind gemeinsame Konsortialführer; Prospekt bei der SEC verfügbar; Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen mit üblichen Risikohinweisen.
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