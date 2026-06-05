🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitmine kündigt unbefristete Vorzugsaktien Serie A an – Jetzt mehr erfahren!

    Bitmine Immersion Technologies startet ein neues Vorzugsaktien-Angebot mit attraktiver Dividende und flexiblen Rückkaufoptionen – ein Update für renditeorientierte Anleger.

    Bitmine kündigt unbefristete Vorzugsaktien Serie A an – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) plant ein öffentliches Angebot von 3.000.000 unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit einem festen kumulativen Dividendenzinssatz von 9,50 % p.a. (Nennbetrag 100 USD pro Aktie).
    • Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, u. a. Erwerb weiterer ETH und digitaler Vermögenswerte, Ausbau der Staking-/Validator-Infrastruktur (u. a. MAVAN), Betriebskapital, strategische Investitionen und Rückkauf eigener Stammaktien.
    • Dividenden: regulär bar, kumulativ, anfänglich 9,50 % p.a. auf den Nennbetrag; werden wöchentlich im Nachhinein ausgezahlt (sofern beschlossen); nicht gezahlte Dividenden verzinsen sich (Zinseszins) und können bis zu einem maximalen jährlichen Zinssatz von 15 % ansteigen.
    • Rückkaufrechte des Unternehmens: optionaler Rückkauf zu 110 % des Nennbetrags innerhalb von 18 Monaten, 105 % zwischen 18 Monaten und 3 Jahren, danach 100 % zuzüglich aufgelaufener Dividenden; vollständiger Rückkauf möglich bei Cleanup‑Situationen (<25 % im Umlauf) oder bestimmten steuerlichen Ereignissen.
    • Liquidationspräferenz zunächst 100 USD pro Aktie, die täglich auf den höchsten Wert von (i) Nennwert, (ii) zuletzt gemeldetem Verkaufspreis oder (iii) 10‑Tage‑Durchschnitt angepasst wird (nicht unter 100 USD); Notierungsantrag an der NYSE unter dem Kürzel „BMNP“; Handel voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen nach Erstemission bei Genehmigung.
    • Angebot erfolgt gemäß wirksamer Shelf‑Registrierung (Form S‑3, Aktenzeichen 333‑288579); Moelis & Company und Cantor sind gemeinsame Konsortialführer; Prospekt bei der SEC verfügbar; Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen mit üblichen Risikohinweisen.



    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Bitmine kündigt unbefristete Vorzugsaktien Serie A an – Jetzt mehr erfahren! Bitmine Immersion Technologies startet ein neues Vorzugsaktien-Angebot mit attraktiver Dividende und flexiblen Rückkaufoptionen – ein Update für renditeorientierte Anleger.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     