ANALYSE-FLASH
Warburg senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 19,80 Euro - 'Hold'
- Warburg Research senkt Kursziel auf 19,80 Euro
- Einstufung bleibt Hold trotz Gegenwind für FFO
- Bewertungszeitraum verschoben auf das Jahr 2028
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 20,90 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Zinsaufwendungen bedeuteten Gegenwind für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Freitag vorliegenden Überarbeitung des Bewertungsmodells nach den jüngsten Quartalszahlen. Er verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft auf das Jahr 2028./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie
Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 20,40 auf Tradegate (05. Juni 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um -1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..
Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -6,86 %/+12,75 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 19,80 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Euroshop - 748020 - DE0007480204
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Euroshop. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://retail-news.de/deutsche-euroshop-q1-2026-prognose-bestaetigt/
Zahlen zum Q1
Corporate | 12 Mai 2026 18:00
Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose