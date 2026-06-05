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    USA

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    Beschäftigung ist im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Beschäftigtenzahl USA im Mai deutlich höher
    • Außerhalb der Landwirtschaft plus 172.000 Stellen
    • Erwartet 88.000 Stellen, Vormonate +93.000
    USA - Beschäftigung ist im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft legte sie um 172.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 88.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 93.000 Stellen nach oben revidiert./jsl/jkr/he



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