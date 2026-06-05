USA
Arbeitslosigkeit bleibt stabil
Für Sie zusammengefasst
- Arbeitslosenquote in den USA im Mai stabil 4,3 Prozent
- Verharrte drei Monate in Folge bei 4,3 Prozent
- Volkswirte hatten das im Schnitt erwartet laut Bericht
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Mai wie erwartet stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte den dritten Monat in Folge auf 4,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet./jkr/jsl/he
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