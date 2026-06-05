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    USA

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    Löhne legen wie erwartet zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Löhne in den USA stiegen im Mai um 0,3 Prozent
    • Gegenüber Vormonat Anstieg um 0,3 Prozent erwartet
    • Jahresvergleich Löhne im Mai plus 3,4 Prozent
    USA - Löhne legen wie erwartet zu
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Mai wie erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei 0,2 Prozent gelegen.

    Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Mai um 3,4 Prozent. Auch dies war so erwartet worden./jsl/jkr/jha/



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    USA Löhne legen wie erwartet zu In den USA sind die Löhne im Mai wie erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte das …
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